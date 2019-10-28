Вальверде натякнув на трансфер хавбека Барселони

Хавбек каталонського клубу Карлес Аленья може змінити місце роботи вже взимку.

"Безумовно, він заслуговує грати через його ставлення до тренувань. Але в Барселоні серйозна конкуренція, і це дуже складно.

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Ми будемо стежити за ситуацією під час зимового трансферного вікна", – цитує Вальверде Diario AS.

В поточному сезоні 21-річний півзахисник провів лише один поєдинок. За інформацією ЗМІ, в послугах іспанця серйозно зацікавлений Тоттенхем.

Після 9-ти турів Ла Ліги Барселона перебуває на другій сходинці, відстаючи від гранади на одне очко. Варто відзначити, що у підопічних Вальверде ще є матч в запасі проти Реала.

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