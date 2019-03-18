Вальверде: Нам усім дуже пощастило жити в епоху Мессі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував гру Ліонеля Мессі у поєдинку проти Бетіса.

"Нам усім дуже пощастило жити в епоху Мессі. Сьогодні ми побачили, як уболівальники реагують на його гру. І нехай він їх засмутив, овація уболівальників говорить про те, що вони насолоджуються грою Мессі", – цитує Вальверде Football Espana.

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Нагадаємо, у матчі 28 туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса Мессі відзначився хет-триком, а Барселона перемогла з рахунком 4:1. Крім того, вболівальники Бетіса стоячи аплодували аргентинському футболісту.

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