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Вальверде: Нам потрібні гравці в середню лінію

21:01 121 Читать на русском
Вальверде: Нам потрібні гравці в середню лінію
Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Наставник Барселони Ернесто Вальверде розповів про трансферні плани команди.

"Ми вірили, що гравці з молодіжки допоможуть нам в передсезонних матчах, але я вважаю за краще мати невеликий склад. Багато футболістів ще можуть покинути команду. Подивимося, що станеться.

У плані нових трансферів ми повністю відкриті. Очевидно, що в особі Пауліньо ми втратили важливого гравця півзахисту. Можливо, клуб купить нових гравців до кінця трансферного вікна.

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Ми постараємося побудувати найбільш конкурентоспроможний склад, враховуючи, що ми втратили Андреса Іньєсту. Ми хочемо купити футболістів, які відповідають нашому стилю, а ще нам потрібні гравці в середню лінію.

Головне – конкуренція всередині складу", – цитує Вальверде видання Marca.

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