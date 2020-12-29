Вальверде мусить покинути Барселону – вболівальники хочуть бачити Клоппа у тренерському кріслі каталонців

Фанати Барси готові пробачити наставнику Ліверпуля Юргену Клоппу побиття у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19.
Відоме іспанське видання Mundo Deportivo провело опитування серед акціонерів Барселони (сосіос) щодо тренерського крісла каталонського клубу.
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Тренер Ліверпуля Юрген Клопп отримав більшість голосів – 33,60%. На другому місці серед бажаних претендентів є наставник збірної Нідерландів Рональд Куман.
Варто відзначити, що 80% сосіос вимагають негайної відставки нинішнього головного тренера Барси Ернесто Вальверде.
Нагадаємо, після 18-ти турів Ла Ліги Барселона лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Реал на 2 очки. В плей-офф ЛЧ на каталонців очікує зустріч з Наполі.
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