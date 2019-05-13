Вальверде: Ми змогли оговтатися від поразки у Лізі чемпіонів

Тренер Барселони Ернесто Вальверде задоволений впевненою перемогою над Хетафе.

Вальверде підбив підсумки матчу чемпіонату Іспанії проти Хетафе.

Вальверде вірить, що зможе залишитись у Барселоні

"Немає нічого кращого, ніж оговтатися від поразки. Думаю, нам усім це піде на користь.

Завжди доводиться згадувати про проблеми, коли зазнаєш поразки, отримуєш погані новини або коли справи йдуть шкереберть. Але ми оговталися або, скажімо так, спробували оговтатися", – сказав Вальверде у післяматчевому коментарі Marca.

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Нагадаємо, Барселона змогла перемогти Хетафе після провального матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.