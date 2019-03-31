Вальверде: Мені нічого сказати про гру Мессі за збірну Аргентини

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вражений роботою з нападником каталонської команди Ліонелем Мессі.

"Мессі один і той же гравець – що в Барселоні, що в Австралії. Не знаю, що сказати щодо його виступів за національну команду Аргентини. Нічого не можу сказати, це не моя справа.

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Ми всі зачаровані його грою. Для мене, як для тренера, робота з ним є привілеєм. Ми бачимо його щодня і просто хочемо, щоб Мессі відчував себе добре в клубі, тому що він найкращий гравець для Барселони", – цитує Вальверде Goal.com.

У нинішньому сезоні Мессі взяв участь в 27 матчах за Барселону в іспанській Прімері, в яких забив 31 гол і віддав 14 результативних передач.

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