Вальверде: Класіко не стане менш цікавим без Мессі і Роналду

Наставник Барселони Ернесто Вальверде на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від Ель Класіко проти Реала, який пройде вже завтра, 28 жовтня.

"Поєдинки проти Реала – завжди емоційні і вимагають ретельної підготовки. Ця зустріч стане кульмінацією хорошого ігрового тижня. Ми знаємо, що в кризі Реал є ще небезпечнішим, і в цьому наша перевага. Очікую від мадридців хорошої гри. Зараз у Реала непростий період, але у них достатньо відмінних гравців, вони можуть компенсувати серйозні втрати.

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Ми повинні взяти ініціативу в руки і показати, що сильні як з Мессі, так і без нього. Кріштіану Роналду немає в Реалі з початку сезону, Мессі ми втратили тиждень тому, але це не повинно стати перешкодою для гарного футболу.

Класіко не стане менш цікавим без Мессі і Роналду. Згадайте, раніше під час таких матчів навіть літали свинячі голови", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Матч Барселона – Реал розпочнеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.

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