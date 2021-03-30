"Якщо чесно, особливо я і не хотів переходити, питання фінансів не стояло, тому що Металіст давав новий контракт з приблизно такими ж умовами, як у Дніпрі. Для Металіста це була дуже хороша угода, але вони хотіли мене зберегти.

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Чому я не залишився? У контракті хотів прописати клаусулу, що європейський клуб може викупити мій контракт за 5 мільйонів євро. Ця опція не поширювалася б на чемпіонати Росії та України. Харків був проти цієї клаусули, тому ми не домовилися. Звичайно ж, зараз я б залишився. Металіст – це моя команда, мені не потрібно було звідти йти. Я зробив помилку, яка вплинула на моє зростання, розвиток, подальші перспективи.

У мене було тоді кілька пропозицій з Європи. Фейєнорд цікавився, Олімпіакос, коли там був Ернесто Вальверде, давав за мене три мільйони євро", – сказав Олійник у ефірі YouTube-каналу Do Best!.

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