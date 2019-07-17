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Вальверде: Де Йонг – це трансфер на перспективу, а від Грізманна ми очікуємо негайного результату

17 липня 23:36 148 Читать на русском
Вальверде: Де Йонг – це трансфер на перспективу, а від Грізманна ми очікуємо негайного результату
Антуан Грізманн / твіттер ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від новачків каталонського клубу.

"Я знаю, що від нас чекатимуть перемог у всіх турнірах. Це виклик, якого ми з нетерпінням чекаємо. Наша мета – перемогти у всіх змаганнях, в яких ми будемо брати участь.

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Френкі де Йонг провів минулий сезон на відмінному рівні, як і весь Аякс. Це футболіст, який принесе свіжість в центр поля. Це – вкладення в майбутнє, тому що він – якісний футболіст і зможе виступати за Барселону протягом багатьох років. У ньому закладено стиль гри, властивий нашому клубу.

Антуан Грізманн – це футболіст, який має великий досвід виступів в Ла Лізі, в цьому плані йому буде легше, ніж де Йонгу. Він дуже швидкий і якісний у завершенні атак. Ми дуже йому довіряємо і очікуємо від нього негайних результатів.

Нето – надійний і досвідчений голкіпер. Він стане відмінною заміною тер Штегену", – передає слова Вальверде Marca.

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