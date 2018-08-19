Вальверде: Барселоні не вдалося показати свою найкращу гру

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу над Алавесом (3:0).

"Нам не вдалося показати свою найкращу гру. Те, що суперник сидів так глибоко, уповільнювало наші перші комбінаційні дії.

Вальверде про матчі Ла Ліги в США: Світ футболу зараз виходить за рамки спорту

У Алавеса були дуже щільні оборонні лінії і дуже захисна тактика, тому нам було важко. Але зараз тільки серпень, сподіваюся, ми додамо.

Що стосується гола Мессі зі штрафного, то він вже забивав так в матчі проти Жирони. У Лео завжди може бути прихований сюрприз.

Барселона – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Якби ми забили в першому таймі, не треба було би робити зміни, але нам не вистачало гравця, який бив би по воротах, тому я випустив Коутінью", – цитує Вальверде Marca.