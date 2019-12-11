Вальверде: Барселона зобов'язана виграти Лігу чемпіонів

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував результат матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера (2:1).

"У нас багато емоцій, адже це був дійсно сильний суперник. Ми грали на перемогу, і мої підопічні, багато з яких так чи інакше вперше грали на такому рівні, продемонстрували здатність конкурувати у цьому турнірі.

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У Карлеса Переса є гольове чуття, Фаті теж природжений бомбардир. Хоча у нього були невеликі больові відчуття, ми хотіли дати йому трохи ігрового часу. Ми дуже раді, що хлопець з Барси став наймолодшим бомбардиром у цьому турнірі. Ми відчуваємо себе зобов'язаними виграти цей турнір. Ми хочемо перемагати в кожному матчі, саме цього ми і досягли тут", – наводить слова Вальверде прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала Інтер і не дозволила йому потрапити у весняну частину найпрестижнішого євротурніру. До слова, переможний гол за іспанську команду забив 17-річний нападник Ансу Фаті, ставши, таким чином, наймолодшим автором забитого гола в історії Ліги чемпіонів. Як наслідок, міланський клуб посів у групі F третю сходинку і продовжить виступи у Лізі Європи, Барселона пройшла у 1/8 Ліги чемпіонів з першого місця.

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