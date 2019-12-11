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Вальверде: Барселона зобов'язана виграти Лігу чемпіонів

13:53 221 Читать на русском
Вальверде: Барселона зобов'язана виграти Лігу чемпіонів
Ернесто Вальверде / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував результат матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера (2:1).

44’ Ромелу Лукаку
 
Карлес Перес 23’
Ансу Фаті 87’
23’ Карлес Перес
44’ Ромелу Лукаку
87’ Ансу Фаті

"У нас багато емоцій, адже це був дійсно сильний суперник. Ми грали на перемогу, і мої підопічні, багато з яких так чи інакше вперше грали на такому рівні, продемонстрували здатність конкурувати у цьому турнірі.

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У Карлеса Переса є гольове чуття, Фаті теж природжений бомбардир. Хоча у нього були невеликі больові відчуття, ми хотіли дати йому трохи ігрового часу. Ми дуже раді, що хлопець з Барси став наймолодшим бомбардиром у цьому турнірі. Ми відчуваємо себе зобов'язаними виграти цей турнір. Ми хочемо перемагати в кожному матчі, саме цього ми і досягли тут", – наводить слова Вальверде прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала Інтер і не дозволила йому потрапити у весняну частину найпрестижнішого євротурніру. До слова, переможний гол за іспанську команду забив 17-річний нападник Ансу Фаті, ставши, таким чином, наймолодшим автором забитого гола в історії Ліги чемпіонів. Як наслідок, міланський клуб посів у групі F третю сходинку і продовжить виступи у Лізі Європи, Барселона пройшла у 1/8 Ліги чемпіонів з першого місця.

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