Вальверде: Барселона завершує рік з хорошими почуттями

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від матчу 18-го туру Ла Ліги проти Алавеса (4:1).

"Барселона відмінно провела перший тайм, початок другої половини вийшов менш інтенсивним, і через це ми пропустили. Після третього м'яча ми остаточно заспокоїлися.

Мессі встановив цікаве досягнення у матчі з Алавесом

Барселона не розслабилась. Ми грали після дуже інтенсивного матчу, який пройшов в середу, і коли ти робиш рахунок 2:0, то це здається значною перевагою, але я так не думаю. Ми дійсно бачимо, що може статися все. Для нас те, що Мессі може з'явитися в будь-який момент і зробити гол з будь-якого місця на полі – це величезна перевага.

Ми збираємося відштовхуватися від того, що відбулось в останній грі. У цьому матчі ми не хотіли переживати, знаючи, що Алавес може доставити нам неприємності. Ми закінчуємо рік з хорошими почуттями, тому що ми знаємо, що він довгий. Барселона на правильному шляху", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона розгромила Алавес (4:1) в останньому матчі каталонців у 2019 році.

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