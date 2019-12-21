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Вальверде: Барселона завершує рік з хорошими почуттями

20:44 78 Читать на русском
Вальверде: Барселона завершує рік з хорошими почуттями
Ернесто Вальверде / Marca

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від матчу 18-го туру Ла Ліги проти Алавеса (4:1).

14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес
 
Пере Понс 56’
14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
56’ Пере Понс
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес

"Барселона відмінно провела перший тайм, початок другої половини вийшов менш інтенсивним, і через це ми пропустили. Після третього м'яча ми остаточно заспокоїлися.

Мессі встановив цікаве досягнення у матчі з Алавесом

Барселона не розслабилась. Ми грали після дуже інтенсивного матчу, який пройшов в середу, і коли ти робиш рахунок 2:0, то це здається значною перевагою, але я так не думаю. Ми дійсно бачимо, що може статися все. Для нас те, що Мессі може з'явитися в будь-який момент і зробити гол з будь-якого місця на полі – це величезна перевага.

Ми збираємося відштовхуватися від того, що відбулось в останній грі. У цьому матчі ми не хотіли переживати, знаючи, що Алавес може доставити нам неприємності. Ми закінчуємо рік з хорошими почуттями, тому що ми знаємо, що він довгий. Барселона на правильному шляху", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона розгромила Алавес (4:1) в останньому матчі каталонців у 2019 році.

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Іспанія Барселона - Алавес Барселона Барселона Алавес Алавес Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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