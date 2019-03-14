Вальверде: Барселона одержима Лігою чемпіонів, Мессі також

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу над Ліоном у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У першому таймі ми грали у видатний футбол, абсолютно домінували над суперником. Ми могли забити і більше. У другому таймі вони стали більше ризикувати, відіграли один м'яч.

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У Лізі чемпіонів не можна розслаблятися, тому що 2:0 – це не визначальний результат. У нас були проблеми в повідомленні між лініями. Було відчуття, що вони близькі до того, щоб зрівняти рахунок.

Ми всі одержимі Лігою чемпіонів, і Лео теж. Він провів видатний матч.

Сюрпризи в плей-офф ЛЧ? Не можна концентруватися тільки на команді. Ми зробили все, щоб пройти далі. Подивимося, хто нам дістанеться. Будь-який суперник буде важким", – цитує Вальверде Marca.

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