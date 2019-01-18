Вальверде: Барселона чудово знала, що Чумі був дискваліфікований

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував скандал навколо можливої дискваліфікації команди з Кубка Іспанії.

В Іспанії з'явилась інформація про ймовірність виключення Барселони з розіграшу Кубка Короля 2018/19 через участь у першому поєдинку 1/8 фіналу проти Леванте гравця, який не мав права виходити на поле. Мова про захисника Хуана Брандаріса Мовілью (Чумі).

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"У нас немає жодних сумнівів щодо Чумі. Ні до, ні під час, ні після матчу. Ми повинні взяти участь в жеребкуванні наступного раунду. Ми впевнені, що не зробили нічого протизаконного.

Барселона чудово знала, що він дискваліфікований і не міг нам допомогти в матчі з Ейбаром, однак в Кубку Іспанії ми могли його використовувати", – сказав Ернесто Вальверде на прес-конференції після вчорашньої гри з Леванте.

Барселона перемогла Леванте в матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії (3:0) та вийшла у чвертьфінал. Леванте поскаржиться на суперника через порушення регламенту турніру, остаточне рішення мають прийняти дисциплінарні органи.

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