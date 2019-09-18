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Вальверде прокоментував фізичний стан Мессі після матчу з Борусією Д

08:51 159 Читать на русском
Вальверде прокоментував фізичний стан Мессі після матчу з Борусією Д
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями після нічиєї з Борусією Д (0:0) у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

 

"Результат такий, який є. Ми багато страждали, і вам треба це визнати. Вони були небезпечніші і нам не вистачало глибини в останніх кількох метрах.

Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Пенальті, стійка... Борусія дуже сильна вдома. Це початок, і це був дуже важкий поєдинок для нас. Були моменти, коли ми втрачали м'яч у важливих зонах, і вони мали 3 чи 4 контратаки, але тер Штеген зіграв чудово. А коли ми домінували у кінці, у них не було моментів.

Мессі у тій самій формі, що кожен гравець, який не проходив передсезонну підготовку і провів лише 4-5 тренувань з командою. Без особливої підготовки він увійшов у гру і вже був на ходу", – цитує Вальверде AS.

У 1 турі групового етапу Борусія Д та Барселона розійшлись сухим миром.

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