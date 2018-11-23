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Вальверде: Атлетіко – кандидат на чемпіонство

20:08 115 Читать на русском
Вальверде: Атлетіко – кандидат на чемпіонство
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від гостьового матчу 13-го туру чемпіонату Іспанії з Атлетіко.

"Атлетіко добре діє в кожному компоненті гри і використовує високий пресинг. Ми спробуємо досягти позитивного результату, домінувати на полі, звертаючи увагу на контратаки суперника і його гру в вільних зонах.

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Атлетіко – кандидат на чемпіонство. У матчі з ним ми повинні зіграти в свій найкращий футбол. Звичайно, майбутня зустріч буде дуже важливою, особливо з огляду на втрачені очки в минулому турі. Що стосується Грізманна, то, сподіваюся, ми не дозволимо йому зіграти якнайкраще", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

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Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

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