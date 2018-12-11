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Вальверде анонсував зміни в складі в матчі з Тоттенхемом

10:21 303 Читать на русском
Вальверде анонсував зміни в складі в матчі з Тоттенхемом
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

"Ми забезпечили собі вихід в плей-офф, і ситуація нічим не відрізняється від минулорічної. Тоді Спортингу була потрібна перемога, щоб отримати шанс вийти з групи, але виграли ми.

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У вівторок будуть зміни в складі – ми вже вийшли, а в суботу у нас важливий матч. Знаю, у суботу Тоттенхем надав відпочинок деяким гравцям, таким як Кейн", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Матч Барселона – Тоттенхем відбудеться сьогодні, 11 грудня, о 22:00 за київським часом.

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Барселона - Тоттенхем: Вівторок 11 грудня 2018

Барселона
до матчу
8
год
:
25
хв
Тоттенхем
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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Тоттенхем Тоттенхем Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Тоттенхем
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