Вальверде анонсував зміни в складі в матчі з Тоттенхемом

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

"Ми забезпечили собі вихід в плей-офф, і ситуація нічим не відрізняється від минулорічної. Тоді Спортингу була потрібна перемога, щоб отримати шанс вийти з групи, але виграли ми.

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У вівторок будуть зміни в складі – ми вже вийшли, а в суботу у нас важливий матч. Знаю, у суботу Тоттенхем надав відпочинок деяким гравцям, таким як Кейн", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Матч Барселона – Тоттенхем відбудеться сьогодні, 11 грудня, о 22:00 за київським часом.

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