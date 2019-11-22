Вальверде – про відсутність Ракітіча у складі: Не думаю про його відхід з Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу 14-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

"Я не так багато можу розповісти про особисті розмови з гравцями. Деякі речі в команді змінюються. На окремих позиціях у нас багато гравців. Я не думаю про відхід Ракітіча, тому що час ще не настав. Я повинен ставити в склад найкращих.

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Чому так багато питань починаються з "чи хвилює вас"? Зрештою, я виходжу звідси і починаю хвилюватися. Для мене те, що Грізманн з нами – це єдине, що має значення. До нього прикута велика увага, проте він дає нам багато. Антуан робить великий обсяг роботи, забиває, підчищає деякі епізоди. Ми завжди сподіваємося, що він буде ще кращим", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, що матч Леганес – Барселона відбудеться завтра, 23 листопада. Початок гри о 14:00.

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