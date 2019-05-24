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Вальверде – про фінал Кубка Іспанії: Всі думають, що Барселоні легко перемагати у всіх турнірах – це помилка

24 травня 22:40 189 Читать на русском
Вальверде – про фінал Кубка Іспанії: Всі думають, що Барселоні легко перемагати у всіх турнірах – це помилка
Ернесто Вальверде / Фото AP

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від фіналу Кубка Іспанії проти Валенсії.

 

"Ми надаємо цій грі велике значення. У нас є шанс зробити дубль і принести в скарбничку клубу ще один титул. Ми всі тут саме для цього. Цей сезон склався нелегко, в січні було багато складних ігор. Нам довелося пройти через безліч важких ситуацій. Зараз у нас теж не найпростіший період, але ми повинні подолати його.

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Я не думаю поки про своє майбутнє, мене хвилює тільки перемога в фіналі. Я знаю, що в будь-який момент може статися що завгодно. Реал, наприклад, змінив трьох тренерів за сезон. У всіх команд бувають такі моменти.

Так, ми програли в півфіналі Ліги чемпіонів. Але тепер ми можемо піти у відпустку в гарному настрої. Людям здається, що перемагати в кожному турнірі в складі Барселони легко, але це не так", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, зустріч Барси з Валенсією відбудеться 25 травня, початок о 22:00.

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Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Валенсія
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