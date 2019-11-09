Вальверде – ідеальний тренер для нинішньої Барселони, – Бартомеу

Президент Барселони Жозеп Бартомеу висловив підтримку головному тренеру команди Ернесто Вальверде.

"У цьому сезоні в команді багато молодих гравців, які повинні допомогти нам подолати всі ці негаразди.

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Вважаємо, що Вальверде є ідеальним тренером, щоб керувати цією командою, що складається з покоління зрілих гравців, які настільки успішно виступали раніше, і покоління перспективних футболістів.

Важливо створити цей зв'язок, сформувати нову команду, яка буде вести Барсу вперед. І Вальверде володіє цією здатністю", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

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