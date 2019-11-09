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Вальверде – ідеальний тренер для нинішньої Барселони, – Бартомеу

16:17 58 Читать на русском
Вальверде – ідеальний тренер для нинішньої Барселони, – Бартомеу
Жозеп Бартомеу та Ернесто Вальверде / фото: Барселона

Президент Барселони Жозеп Бартомеу висловив підтримку головному тренеру команди Ернесто Вальверде.

"У цьому сезоні в команді багато молодих гравців, які повинні допомогти нам подолати всі ці негаразди.

Вальверде зізнався, що керівництво Барселони висловило йому підтримку

Вважаємо, що Вальверде є ідеальним тренером, щоб керувати цією командою, що складається з покоління зрілих гравців, які настільки успішно виступали раніше, і покоління перспективних футболістів.

Важливо створити цей зв'язок, сформувати нову команду, яка буде вести Барсу вперед. І Вальверде володіє цією здатністю", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

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Жозеп-Марія Бартомеу Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона Барселона Іспанія
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