Валлійська Прем'єр-ліга офіційно достроково завершила чемпіонат

Через пандемію коронавірусу сезон 2019/20 у валлійській Прем'єр-лізі офіційно завершено. Чемпіонський титул вперше оформив клуб Коннас-Кі.

Валлійська Прем'єр-ліга офіційно завершила поточний сезон, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Ліга вирішила підбити підсумки турніру за допомогою середньої кількості очок, набраних командами за гру. Як наслідок, вперше в історії чемпіоном країни став Коннас-Кі. Команда з графства Флінтшир візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону. Натомість Нью-Сейнтс і Бала Таун отримали місця в Лізі Європи. Команди, що вилетіли з Прем'єр-ліги, та новачки сезону 2020/21 будуть визначені пізніше.

До слова, раніше Селтік був офіційно визнаний чемпіоном Шотландії. Натомість в Англії планують відновити матчі чемпіонату в червні.

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