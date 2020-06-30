"Вали в Україну": екс-українець вляпався у гучний скандал в чемпіонаті Польщі

Півзахисник польської Яґеллонії Тарас Романчук став об'єктом переслідувань з боку польських фанатів.

Один з відвідувачів VIP-ложі крикнув Романчуку: "Ти – не поляк. Вали в Україну" після поєдинку Яґеллонії з Легією, інформує OneSport.

Лех із Бутком у складі втримав нічию в матчі зі Шльонском

Футболіст намагався з'ясувати ситуацію та підійшов до трибун, але почув чергову порцію лайки на свою адресу. Не виключено, що його ображали одразу кілька осіб.

"Відразу після матчу ми безпосередньо зв'язалися з керівництвом компанії, що запросила порушників. Відбулася зустріч з метою обговорення ситуації. Керівництво компанії запевнило, що будуть дуже серйозні наслідки. У зв'язку з швидкою реакцією компанії і згаданими наслідками, немає необхідності застосовувати додаткові штрафи з нашого боку стосовно компанії. Особам, які вчинили це порушення, буде заборонено відвідувати VIP-ложу під час матчів та інших подій, що проходять на стадіоні.

Зубков розповів, як покинув Шахтар, і про свої цілі в топ-чемпіонатах Європи

Поліції відомо про це. Подальші кримінальні наслідки можуть настати безпосередньо на вимогу потерпілої сторони, тобто на прохання Тараса Романчука. Ми отримали відеоматеріали і передали в поліцію. Ми перебуваємо в постійному контакті з клубом і знаємо, що вони теж займаються цією справою", – прокоментувала інцидент представник стадіону Муніципальний Моніка Арцишевська.

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи