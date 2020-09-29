У рамках 4-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад у рідних стінах поступився Валенсії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 4-й тур

Реал Сосьєдад – Валенсія – 0:1

Гол: Гомес, 75

Хетафе – Бетіс – початок о 22:30

Валенсія завітала у гості до Реал Сосьєдада. На 13-й хвилині Ісак міг відкривати рахунок, але він занадто швидко здійснив ривок у штрафний майданчик і зумів дістати перспективний простріл Муругуси лише п'ятою – м'яч пролетів над поперечиною. Це був єдиний небезпечний момент у першому таймі.

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У другій половині зустрічі баски гостріше атакували і більше володіли м'ячем, але забити вдалось "кажанам". Це Коррея віддав довгу навісну передачу на Гайю, а він прострілив у карний майданчик, де Максиміліано Гомес замкнув. Реал Сосьєдад намагався відігратись і на 90+5 хвилині вони таки зрівняли рахунок завдяки голу Ле Нормана, але після перегляду VAR його було скасовано через гру рукою.

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