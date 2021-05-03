Хаві Грасія більше не є головним тренером "кажанів". Керівництво клубу оголосило про відставку 51-річного фахівця.

Поразка від Барселони в 34-му турі Ла Ліги (2:3) переповнила чашу терпіння президента Валенсії Пітера Ліма. За 4 тури до фінішу чемпіонату "кажани" перебувають на 14-му місці, лише на 6 пунктів відірвавшись від зони вильоту. У останніх 16-ти матчах Валенсія здобула тільки 4 перемоги, остання з яких була зафіксована ще 21 березня.

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До кінця сезону виконувачем обов'язків головного тренера буде Сальвадор Гонсалес Воро, для якого це вже не перший аналогічний досвід. Про відставку Грасії повідомив офіційний сайт левантійців.

Цікаво, що лише вчора, 1 травня, Грасія відсвяткував день народження – йому виповнився 51 рік. Іспанець очолив Валенсію влітку 2020-го, але не пропрацював навіть сезон. Наступний поєдинок Валенсія проведе проти Вальядоліда – іншого борця за виживання в Прімері.

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