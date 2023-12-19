Валенсія зупинила безвиграшну серію, здолавши Райо Вальєкано – Яремчук зіграв 17 хвилин, ледь не нарвавшись на вилучення
В рамках програми дня у 18 турі Ла Ліги 2023/24 заплановано три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 18-й тур
Райо Вальєкано – Валенсія – 0:1
Голи: Канос, 61
Вилучення: Корейя, 90 (Валенсія)
Атлетіко – Хетафе – початок о 22:30
Гранада – Севілья – початок о 22:30
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Валенсія перервала 5-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі, втримавши перемогу над Райо Вальєкано. Матч був бідним на моменти, а на 90-й хвилині "кажани" ще й у меншості залишились. Втім, до того часу вони встигли забити – єдиний гол на 61-й хвилині забив Канос.
Яремчук вийшов аж на 82-й хвилині. За наступні 17 наш земляк встиг зробити всього 4 дотики, виграв 1 з 2-х єдиноборств (верхове) та віддав 1 пас, двічі втративши м'яч. Здебільшого, йому довелося працювати без м'яча, адже Валенсія всіма силами захищала результат.
Зате Роман встиг виконати дещо дивне – на рівному місці він долонею вдарив Лежена у обличчя. На щастя, обійшлося без карток, хоча він міг і червону отримати.
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