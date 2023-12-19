В рамках програми дня у 18 турі Ла Ліги 2023/24 заплановано три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 18-й тур

Райо Вальєкано – Валенсія – 0:1

Голи: Канос, 61

Вилучення: Корейя, 90 (Валенсія)

Атлетіко – Хетафе – початок о 22:30

Гранада – Севілья – початок о 22:30

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Валенсія перервала 5-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі, втримавши перемогу над Райо Вальєкано. Матч був бідним на моменти, а на 90-й хвилині "кажани" ще й у меншості залишились. Втім, до того часу вони встигли забити – єдиний гол на 61-й хвилині забив Канос.

Яремчук вийшов аж на 82-й хвилині. За наступні 17 наш земляк встиг зробити всього 4 дотики, виграв 1 з 2-х єдиноборств (верхове) та віддав 1 пас, двічі втративши м'яч. Здебільшого, йому довелося працювати без м'яча, адже Валенсія всіма силами захищала результат.

Зате Роман встиг виконати дещо дивне – на рівному місці він долонею вдарив Лежена у обличчя. На щастя, обійшлося без карток, хоча він міг і червону отримати.

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