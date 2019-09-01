Валенсія здобула першу перемогу в сезоні, здолавши Мальорку: 3-й тур Прімери, матчі неділі

Валенсія взяла 3 очки вдома завдяки двом пенальті у кожному з таймів.
У 3-у турі іспанської першості Валенсія вдома перемогла Мальорку та піднялась з дна турнірної таблиці. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 3-й тур
Валенсія – Мальорка – 2:0
Голи: Парехо, 43 (пен), 57 (пен)
Атлетіко – Ейбар – початок матчу о 20:00
Еспанйьол – Гранада – початок матчу о 20:00
Вільяреал – Реал Мадрид – початок матчу о 22:00
Незважаючи на статус гостей, Мальорка у першому таймі зустрічі з Валенсією мала більше нагод відкрити рахунок і загалом виглядала гострішою у останній третині поля. Втім, саме "кажанам" пощастило забити першими – Антоніо Ральйо порушив правила у штрафному майданчику й арбітр без сумнівів вказав на позначку – пенальті. Капітан левантійців Даніель Парехо впевнено реалізував одинадцятиметровий – 1:0. У другому таймі сценарій повторився. На 57-й знову пенальті, і знову Парехо переграє Маноло Рейну – 2:0. Більше команди не забивали. Валенсія піднялась з дна турнірної таблиці, а Мальорка їде додому ні з чим.
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