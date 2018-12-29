Валенсія збереже капітанську пов'язку в Манчестер Юнайтед, – Сульшер

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер запевнив, що не змінюватиме капітана команди й ним надалі залишається Антоніо Валенсія.

"Капітаном Манчестер Юнайтед є Валенсія. Він одягатиме капітанську пов'язку, якщо буде в хорошій формі та виходитиме на поле.

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Зараз настав період інтенсивних тренувань задля підготовки до напруженого відрізку сезону. Але можу сказати, що на планеті не так багато правих атакувальних оборонців, як він", – цитує Сульшера Sky Sports.

Відзначимо, що через травму Антоніо Валенсія пропустив значну частину першої половини сезону 2018/19. Наразі в активі еквадорця лише 4 матчі в АПЛ та ще 3 поєдинки в рамках Ліги чемпіонів.