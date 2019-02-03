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Валенсія за 10 років відібрала 38 очок у Барселони та Реала – найкращий результат Ла Ліги

16:33 39 Читать на русском
Валенсія за 10 років відібрала 38 очок у Барселони та Реала – найкращий результат Ла Ліги
Валенсія відібрала найбільше очок в Ла Лізі у Реала та Барселони / Фото ФК Валенсія

Незважаючи на сірі результати Валенсії в останніх сезонах, "кажанам" є чим похизуватись.

У матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія позбавила каталонців 2-х очок, розписавши з грандом результативну нічию (2:2).

Барселона – Валенсія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

За останні 10 років сумарно "кажани" відібрали у Реала та Барси 38 очок. Це найкращий результат за цим показником серед інших команд Прімери, повідомляє MisterChip.

Для порівняння, мадридський Атлетіко позбавив цих же суперників 37-ми очок, Севілья – 32.

В поточному сезоні Ла Ліги Валенсія посідає 7-му сходинку, маючи в активі 30 очок.

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Іспанія22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсія: Субота 02 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
2 : 2
Валенсія
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Валенсія Валенсія Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Рекорди Барселона - Валенсія
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