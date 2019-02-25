Валенсія встановила унікальний рекорд Ла Ліги

У 25-му турі іспанського чемпіонату Валенсія зіграла внічию із Леганесом, що дозволило встановити цікаве досягнення.

Валенсія стала першою командою, що здобули 15 нічиїх у стартових 25-ти матчах вищого іспанського дивізіону. Про це повідомляє Opta Sports.

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Відзначимо, що підопічні Марселіно Гарсії Тораля перебувають на 9-му місці в турнірній таблиці, хоча в нинішньому сезоні зазнали лише чотирьох поразок. Рідше програвали лише два лідери – Барселона та мадридський Атлетіко.

До слова, нічия у матчі з Леганесом стала четвертою поспіль для "кажанів".