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Валенсія встановила унікальний рекорд Ла Ліги

06:00 61 Читать на русском
Валенсія встановила унікальний рекорд Ла Ліги
Валенсійські рекордсмени / офіційний сайт Ла Ліги

У 25-му турі іспанського чемпіонату Валенсія зіграла внічию із Леганесом, що дозволило встановити цікаве досягнення.

Валенсія стала першою командою, що здобули 15 нічиїх у стартових 25-ти матчах вищого іспанського дивізіону. Про це повідомляє Opta Sports.

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Відзначимо, що підопічні Марселіно Гарсії Тораля перебувають на 9-му місці в турнірній таблиці, хоча в нинішньому сезоні зазнали лише чотирьох поразок. Рідше програвали лише два лідери – Барселона та мадридський Атлетіко.

До слова, нічия у матчі з Леганесом стала четвертою поспіль для "кажанів".

Іспанія25 турМунісіпаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Валенсія: Неділя 24 лютого 2019

Леганес
Матч завершено
1 : 1
Валенсія
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Теги
Валенсія Валенсія Іспанія Рекорди Ла Ліга Леганес - Валенсія
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