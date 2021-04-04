Валенсія виступила з офіційною заявою щодо скандальної бійки під час матчу чемпіонату Іспанії
4 квітня 22:49 - Читать на русском
Захисник Валенсії Муктар Діакабі мав свої підстави влаштувати сутичку із гравцем Кадіса Хуаном Калою.
14’ Хуан Кала
88’ Маркос Мауро
Кевін Гамейро 19’
14’ Хуан Кала
19’ Кевін Гамейро
88’ Маркос Мауро
Як повідомляє офіційний твіттер Валенсії, Діакабі став жертвою расизму, що і стало причиною такої поведінки гравця.
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Зазначається, що хоча його одноклубники вирішили підтримати гравця та в знак солідарності покинули поле, захисник попросив їх повернутись та дограти матч до кінця.
Нагадаємо, інцидент трапився у першому таймі матчу Кадіс – Валенсія – Діакабі та Кала зчепились у центрі поля, через що гру було призупинено.
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