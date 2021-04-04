Як повідомляє офіційний твіттер Валенсії, Діакабі став жертвою расизму, що і стало причиною такої поведінки гравця.

Матч Ла Ліги перервали через масову сутичку гравців у центрі поля

Зазначається, що хоча його одноклубники вирішили підтримати гравця та в знак солідарності покинули поле, захисник попросив їх повернутись та дограти матч до кінця.

Нагадаємо, інцидент трапився у першому таймі матчу Кадіс – Валенсія – Діакабі та Кала зчепились у центрі поля, через що гру було призупинено.

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