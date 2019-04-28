Валенсія вдома сенсаційно поступилась Ейбару: 35-й тур Ла Ліги, матчі неділі

В рамках 35-го туру іспанської Прімери Ейбар на останніх секундах вирвав перемогу у Валенсії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 35-й тур

Валенсія – Ейбар – 0:1

Голи: Шарлес, 93

Жирона – Севілья – матч розпочнеться о 15:00

Реал Сосьєдад – Хетафе – матч розпочнеться о 17:15

Вільяреал – Уеска – матч розпочнеться о 19:30

Райо Вальєкано – Реал Мадрид – матч розпочнеться о 21:45

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У неділю 35-й тур чемпіонату Іспанії продовжився п’ятьма матчами. У першому з них зустрічались Валенсія та Ейбар. У «летючих мишей» зараз надзвичайно насичений період, адже на носі півфінал Ліги Європи і фінал Кубка Іспанії. Окрім цього, у чемпіонаті вони продовжують боротьбу за місце у Лізі чемпіонів, а оскільки до закінчення першості залишилось всього чотири матчі, очки треба набирати у кожному з них. «Зброярі» у цьому чемпіонаті для себе вже все вирішили, але полоскотати нерви супернику могли.

У першій половині першого тайму Ейбар володів беззаперечною перевагою, хоча по справжньому небезпечних моментів жодна з команд не створила. На 27-й хвилині Фабіан Орельяна мав чудову нагоду відкрити рахунок: він головою замкнув навісну передачу, однак дива майстерності показав голкіпер Валенсії. Другий тайм також пройшов за мінімальної переваги "зброярів" і лише на третій доданій до основного часу хвилині їм вдалось втілити цю перевагу у гол.

Після цього матчу Валенсія має 52 очки і залишається на шостому місці. Ейбар набирає 43 пункти і піднімається на дев’яту сходинку.

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