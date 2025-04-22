Валенсія у рамках 33-го туру Ла Ліги 2024/25 розписала нічию з Еспаньйолом (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Местальї в цілому не тішив великою кількістю моментів, хоча ударів було багато. Валенсія на права господаря виглядала активніше, але в першому таймі забив Еспаньйол. Героєм "папуг" став Пуадо, який на 40-й хвилині замкнув подачу зі стандарту.

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Каталонці могли б оформити більший гандикап зусиллями Еспозіто, якому вдався фантастичний дальній удар. Левантійців врятувала стійка.

Втім, у другому таймі Еспаньйол немов підмінили. Команда провела всього два удари по воротах, тоді як Валенсія набирала обертів. "Кажани" відігрались вже за 13 хвилин по перерві зусиллями Герри – 1:1! Втім, розвинути успіх господарям не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Обидві команди залишились з 39 залікових балів, маючи 8-очковий відрив від зони вильоту. Каталонці продовжили безпрограшну серію до п'яти турів, а левантійці – до восьми.

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