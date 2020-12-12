В рамках суботньої програми 13-го туру Ла Ліги відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 13-й тур

Валенсія – Атлетік – 2:2

Голи: Солер, 25 (пен), Вальєхо, 83 – Вільялібре, 55, Р. Гарсія, 79 (пен)

Хетафе – Севілья – 0:1

Гол: Ечейта, 81 (автогол)

Уеска – Алавес – початок о 19:30

Програму дня відкривав поєдинок на Местальї, де Валенсія приймала Атлетік. В обох колективів було по 13 очок, причому в разі перемоги вони б підтягнулися на сьому позицію – а "кажани" ще й триматчеву безвиграшну серію перервали б. Вочевидь, на старті зустрічі більше бажання мали господарі, адже вони відкрили рахунок на 25-й хвилині з пенальті (відзначився Солер) – до перерви рахунок не змінився.

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На початку другого тайму баски зрівняли рахунок завдяки влучному удару Вільялібре, а на 79-й хвилині гості взагалі вирвались уперед – це Рауль Гарсія, тільки-но з'явившись на полі, реалізував пенальті. Втім, святкувати перемогу Атлетіку не судилося – вже за чотири хвилини Вальєхо з передачі Солера забив другий гол "кажанів". 2:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Хетафе у рідних стінах приймав Севілью. На 30-й хвилині Хордан, виконуючи стандарт метрів з 30-и, влучив у поперечину, яка врятувала ворота господарів. Більше у першій половині зустрічі вартих уваги моментів не відбулось і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

У другому таймі гольова засуха тривала до 81-ї хвилини, коли Сусо навісив у штрафний суперника, а Ечейта головою спрямував м'яч у власні ворота. До кінця матчу гравці Хетафе відчайдушно намагались відігратись, але створити хоч один небезпечний момент біля воріт суперника так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Севільї – 0:1.

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