Валенсія у матчі з топ-сейвами голкіперів перемогла Севілью – "кажани" пішли у солідний відрив від зони вильоту
Валенсія у рамках 31-го туру Ла Ліги 2024/25 перемогла Севілью (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Поєдинок на Местальї мав велике значення для обох команд. Валенсія могла відірватись від зони вильоту на дев'ять очок, а Севілья – на всі одинадцять. До того ж анадалусійці зазнали трьох поразок поспіль і дуже не бажали зазнати четвертої.
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Статистично матч виявився не дуже яскравим. У "кажанів" було всього 8 ударів на 1,26 очікуваних голів, а у "рохібланкос" – 12 пострілів на 0,75 xG. Втім, це лише цифри. Насправді зустріч потішила феєричними сейвами голкіперів. Мамардашвілі, наприклад, витягнув класний постріл Локонги з дистанції під праву стійку.
?????????????. ? #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/QcHlbFjd0d— LALIGA (@LaLiga) April 11, 2025
Нюланд же взагалі видав щось неймовірне на 36-й хвилині. Швидка атака Валенсії з прострілом завершилась зрізкою у поперечку його воріт, а Гайя добивав з відскоку з кута воротарського. Воротар примудрився парирувати!
¡A punto de hacer el primero el @valenciacf! #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/ShcKTux2jD— LALIGA (@LaLiga) April 11, 2025
На 64-й же хвилині Нюланд виконав подвійний сейв, діставши замикання кросу у виконанні Дуро й накривши добивання Лопеса.
Lo de @OrjanHNyland1 es una ??????. ?#LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/U2YsEKiYKP— LALIGA (@LaLiga) April 11, 2025
От тільки на ту мить Севілья вже горіла в рахунку. Героєм "кажанів" став Хаві Герра, який отримав проникний пас від Лопеса, втратив рівновагу на лівому куті воротарського, але підвівся й прошив Нюланда. 1:0! Цей гол виявився єдиним у зустрічі.
Валенсія відсвяткувала перемогу, набрала 37 очок і піднялась на дванадцяту позицію. Севілья з чотирма поразками поспіль відстає на один заліковий бал.
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