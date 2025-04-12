Валенсія у рамках 31-го туру Ла Ліги 2024/25 перемогла Севілью (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Местальї мав велике значення для обох команд. Валенсія могла відірватись від зони вильоту на дев'ять очок, а Севілья – на всі одинадцять. До того ж анадалусійці зазнали трьох поразок поспіль і дуже не бажали зазнати четвертої.

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Статистично матч виявився не дуже яскравим. У "кажанів" було всього 8 ударів на 1,26 очікуваних голів, а у "рохібланкос" – 12 пострілів на 0,75 xG. Втім, це лише цифри. Насправді зустріч потішила феєричними сейвами голкіперів. Мамардашвілі, наприклад, витягнув класний постріл Локонги з дистанції під праву стійку.

Нюланд же взагалі видав щось неймовірне на 36-й хвилині. Швидка атака Валенсії з прострілом завершилась зрізкою у поперечку його воріт, а Гайя добивав з відскоку з кута воротарського. Воротар примудрився парирувати!

На 64-й же хвилині Нюланд виконав подвійний сейв, діставши замикання кросу у виконанні Дуро й накривши добивання Лопеса.

От тільки на ту мить Севілья вже горіла в рахунку. Героєм "кажанів" став Хаві Герра, який отримав проникний пас від Лопеса, втратив рівновагу на лівому куті воротарського, але підвівся й прошив Нюланда. 1:0! Цей гол виявився єдиним у зустрічі.

Валенсія відсвяткувала перемогу, набрала 37 очок і піднялась на дванадцяту позицію. Севілья з чотирма поразками поспіль відстає на один заліковий бал.

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