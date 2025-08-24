У неділю, 24 серпня, у 2-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ла Ліги, 2-й тур

Осасуна – Валенсія – 1:0

Гол: Будімір, 9

Вилучення: Гайя, 22 (Валенсія, червона картка)

Реал Сосьєдад – Еспаньйол – початок матчу о 20:30

Барселона вирвала перемогу над Леванте, оформивши феєричний камбек з 0:2 за тайм

Недільний вікенд в Ла Лізі відкривала дуель між Осасуною та Валенсією. Памплонці вийшли вперед вже на старті зустрічі: Розьє отримав закидання на правий фланг, наздогнав м'яч на лінії і навісив у штрафний – Будімір вистрибнув вище за інших і головою спрямував сферу під поперечину.

В середині тайму Валенсія залишилась у меншості: Гайя перехопив довгий пас вперед від суперника і віддавав назад на голкіпера, передача виявилася занадто кволою і йому нічого не залишалось як фолити на опонентові, який виходив сам на сам. За 5 хвилин до перерви автор асисту подвоїв перевагу Осасуни, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Після відпочинку Будімір був близьким до дублю. але пробив повз стійку. На останній хвилині матчу "кажани" таки зуміли забити, але гол не зарахували через положення поза грою. Перемога дозволила Осасуні набрати 3 очки і піднятись на десяту сходинку турнірної таблиці, Валенсія з 1 пунктом чотирнадцята.

