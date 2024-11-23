Валенсія не виступала майже місяць через жахливі наслідки шторму DANA, який забрав життя 221 особи. Аби вшанувати жертв повені, господарі вийшли на поле у чорній формі. Турнірне становище "кажанів" теж було драматичним. Не знаючи смаку перемог з 21 вересня, вони перебували на дні таблиці.

Стихійне лихо в Іспанії забрало життя екс-гравця Валенсії – йому було лише 28

NUESTRA TIERRA ️‍?



No nos cansaremos de decir GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS



UNITS COM SEMPRE pic.twitter.com/CthRg0T4JC — Valencia CF (@valenciacf) November 23, 2024

Бетіс не поступався у чотирьох матчах поспіль. Щоправда, два попередні поєдинки севільці звели до нічиїх. Ситуація ускладнювалась кадровою бідою. Пеллегріні не міг розраховувати на сімох важливих виконавців: Бельєріна, Менді, Карвалью, Джонні, Року, Іско та Форналса, які перебувають в лазареті. Валенсія ж втратила Пепелу (дискваліфікація), Рафу Міра і Тьєррі (у обох – травми).

Перед стартовим свистком команди вшанували жертв повеней. На очах Уго Дуро та інших гравців Валенсії з'явилися сльози...

️Todos somos Valencia.



️‍?El emotivo homenaje, a las víctimas de la DANA, en Mestalla.pic.twitter.com/ni3jqnQMZ2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2024

Попри хвилюючий початок, "лос чес" відкрили рахунок вже на 8-й хвилині. Несподіваний розіграш кутового завершився голом Тарреги. Андалусійці могли швидко відігратись. Мамардашвілі вкотре продемонстрував дива реакції, не дозволивши відзначитись Абде. Та все ж гостям вдалося відновити статус-кво. Руїбаль гостро виконав стандарт, а Дуро підрізав м'яч головою у власні ворота.

Бетіс продовжував володіти ініціативою. Абде вдруге виводили на ударну позицію, але той ніяк не міг пробити грузинського кіпера. Після цього гра заспокоїлась, а моменти з'явились вже у компенсований час до першого тайму. Роке не зумів замкнути простріл від Абде. А ще один екс-гравець Барси – Марк Бартра – промахнувся ударом головою, вигравши повітря на кутовому.

Одразу ж по перерві "кажани" шокували гостей дублем Уго Дуро. У обох випадках йому допоміг відзначитись Хаві Герра. Спочатку кантерано Реала класно спіймав "свічку" після удару партнера і у падінні спрямував м'яч у ворота. А згодом реалізував вихід на побачення з кіпером, отримавши передачу з власної половини поля. Кульмінацією фантастичного відтинку господарів став ефектний гол Дієго Лопеса.

Hugo Duro scores 2 goals in 3 minutes for @valenciacf_en... pic.twitter.com/dWvEuEMUZC — LALIGA English (@LaLigaEN) November 23, 2024

Пеллегріні зробив потрійну заміну, випустивши зіркових гравців атаки – Бакамбу, Ло Чельсо та Авілу. Саме останній подарував севільцям надію на 68-й хвилині, невідпорно пробивши з-за меж карного. "Огірки" намагалися тиснути, але врятувати гру не зуміли. Завдяки сенсаційній перемозі Валенсія піднялась на 18-ту сходинку (10 очок). Бетіс, який мав шанс впритул наблизитись до топ-4, залишився на 7-му місці (20 пунктів).