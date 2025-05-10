Валенсія розгромила Хетафе, впритул наблизившись до зони єврокубків
17:05 - Читать на русском
У рамках суботньої програми 35-го туру Ла Ліги 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2024/25, 35-й тур
Валенсія – Хетафе – 3:0
Голи: Пепелу, 8, Д. Лопес, 18, Дуро, 37 (пен)
Сельта – Севілья – початок о 17:15
Атлетіко – Реал Сосьєдад – початок о 22:00
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Валенсія у рідних стінах влаштувала розгром Хетафе, забивши тричі ще до перерви. Завдяки цьому успіху "кажани" наблизились до зони єврокубків на відстань двох залікових балів. Мадридці ж залишились у семи очках від зони вильоту.
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