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Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

21:55 198 Читать на русском
Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Валенсія в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 17-го туру Ла Ліги Валенсія – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Валенсія: Доменек – Васс, Гарай, Пауліста, Коста – Коклен – Торрес, Парехо, Солер, Гайя – Родріго

Запасні: Рівера, Діахабі, Корейя, Ескудеро, Кондогбія, Вальєхо, Собріно

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо – Модріч, Вальверде, Кроос – Родріго, Бензема, Іско

Запасні: Ареола, Одріосола, Мілітао, Каземіро, Бейл, Вінісіус, Йовіч

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Валенсія Валенсія Валенсія - Реал Мадрид
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