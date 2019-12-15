Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Валенсія в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 17-го туру Ла Ліги Валенсія – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Валенсія: Доменек – Васс, Гарай, Пауліста, Коста – Коклен – Торрес, Парехо, Солер, Гайя – Родріго
Запасні: Рівера, Діахабі, Корейя, Ескудеро, Кондогбія, Вальєхо, Собріно
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо – Модріч, Вальверде, Кроос – Родріго, Бензема, Іско
Запасні: Ареола, Одріосола, Мілітао, Каземіро, Бейл, Вінісіус, Йовіч