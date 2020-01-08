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Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

20:55 1189 Читать на русском
Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії
Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

Валенсія зустрінеться з мадридським Реалом в рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Валенсія – Реал Мадрид розпочався о 21:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку проходить на MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Валенсія:

Реал Мадрид:

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Іспанія Суперкубок Іспанії Валенсія Валенсія Реал Мадрид Реал Мадрид Валенсія - Реал Мадрид
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