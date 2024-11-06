Боси Валенсії попросили Федерацію футболу Іспанії про перенесення свого чергового матчу – з Еспаньйолом. Згідно з розкладом, зустріч 13-го туру Ла Ліги має бути зіграна 9 листопада. Про це інформує Marca.

Валенсія домоглася перенесення ще одного матчу – повінь зламала графік Кубка Іспанії

Раніше через повінь "лос чес" домоглися перенесення матчу чемпіонату з Реалом і матчу Кубка Іспанії з Парлою Ескуелою. Стихійне лихо забрало життя щонайменше 217 людей і боси Валенсії дали зрозуміти, що ані їм, ані гравцям зараз явно не до футболу.

Повідомляється, що Ла Ліга вже звернулася до Іспанської федерації футболу (RFEF) з проханням перенести матч Еспаньйол – Валенсія.

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