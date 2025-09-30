Валенсія та Ов'єдо зустрілись у перенесеному матчі 7-го туру Ла Ліги. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Гра Валенсія – Ов'єдо мала відбутись вчора, 29 вересня, однак через погодні умови її посунули на день через червоний рівень небезпеки проливних дощів і повеней в провінції Валенсія, оголошений Центром з надзвичайних ситуацій регіонального уряду.

Барселона в експериментальному складі переграла Реал Сосьєдад – Лєвандовскі забив і зганьбився, вогняний вихід Ямаля

І вже на 4-й хвилині "кажани" повели в рахунку. І як повели! Ріоха на правому фланзі накрутив суперника та зумів навісити, а Данджума ударом "ножицями" в падінні пробив у кут – 1:0! Нідерландець через 6 хвилин міг оформити дубль, але Ескандель парирував його удар в дотик. Ов'єдо відповів моментом Коломбатто аж наприкінці тайму – сейв Агірресабали.

А в середині другого тайму Іліч ліктем влучив у обличчя Дієго Лопесу у власному штрафному. В тому ж моменті Рейна так само ліктем зарядив у обличчя Діакабі – пенальті у ворота Ов'єдо! Данджума взявся виконувати 11-метровий, але вийшло погано – Ескандель потягнув його досить пристойний удар.

Кінцівка матчу перевернула все з ніг на голову. Після подачі з кутового і метушні в штрафному Валенсії Іліч зблизька розстріляв ворота – 1:1! А наступної хвилини Ов'єдо вже вів у рахунку: це Рондон класно відкрився під закидання партнера та з допомогою рикошету пробив повз воротаря – 1:2! "Кажани" організували фінальний штурм – суддя ще й компенсував аж 9 хвилин, але Ов'єдо втримав переможний рахунок.

Вразив Бергкампа, пережив трагедію друга та підтримав Миколенка: нескінченні випробування Донні ван де Беека