Валенсія не може дозволити собі серйозних витрат, але таки знаходить нових гравців для Дженнаро Гаттузо.

"Кажани" на своєму офіційному сайті оголосили про річну оренду захисника Дженка Оскаджара з Ліона. В угоді передбачене право викупу.

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Минулий сезон центрбек також проводив у оренді, але за бельгійський Льовен. Оскаджар відіграв 34 матчі, в яких відзначився 2 голами. Також 21-річний захисник встиг дебютувати за національну збірну Туреччини.

Додамо, що це четвертий літній новачок Валенсії, проте клуб не витратив на них жодного євро. Кастільєхо перейшов вільним агентом, а Ліно, Ніко і Оскаджар – оренди.

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