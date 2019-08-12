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Валенсія підписала Мангала

22:13 232 Читать на русском
Валенсія підписала Мангала
Ельякім Мангала / ФК Евертон

Екс-захисник Манчестер Сіті та Евертон Ельякім Мангала став гравцем Валенсії.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання захисника Ельякіма Мангала. Контракт розрахований до 2021 року.

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Футболіст вже виступав у складі "кажанів" у сезоні 2016/17. Француз не зумів стати основним гравцем у команді Пепа Гвардіоли.

Також Мангала провів половину сезону 2017/18 у складі Евертона. Контракт з "містянами" діяв до літа цього року.

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Іспанія Ельякім Мангала Ельякім Мангала Валенсія Валенсія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
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