Валенсія підписала Мангала

Екс-захисник Манчестер Сіті та Евертон Ельякім Мангала став гравцем Валенсії.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання захисника Ельякіма Мангала. Контракт розрахований до 2021 року.

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Футболіст вже виступав у складі "кажанів" у сезоні 2016/17. Француз не зумів стати основним гравцем у команді Пепа Гвардіоли.

Також Мангала провів половину сезону 2017/18 у складі Евертона. Контракт з "містянами" діяв до літа цього року.

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