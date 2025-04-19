У рамках суботньої програми 32-го туру Ла Ліги 2024/25 провели кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 32-й тур

Райо Вальєкано – Валенсія – 1:1

Голи: Таррега, 45 (автогол) – Садік, 75

Мальорка – Леганес – початок о 19:30

Лас-Пальмас – Атлетіко – початок о 22:00

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Райо Вальєкано втримав нічию у матчі з Валенсією, хоча "кажани" були дещо гострішими. Цей результат не влаштував обидва колективи. Мадридці продовжили безвиграшну серію до трьох турів і не змогли піднятись у зону єврокубків – левантійці ж обірвали стрік із трьох перемог поспіль. Від зони вильоту їх відділяють дев'ять очок.

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