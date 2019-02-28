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Валенсія перемогла Бетіс та стала другим фіналістом Кубка Іспанії

28 лютого 23:54 112 Читать на русском
Валенсія перемогла Бетіс та стала другим фіналістом Кубка Іспанії
Валенсія – другий фіналіст Кубка Іспанії 2018/19

В матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії Валенсія мінімально здолала Бетіс та вийшла у фінал турніру.

Кубок Іспанії 2018/19. Півфінал, матч-відповідь

Валенсія – Бетіс – 1:0 (перший матч – 2:2)

Гол: Родріго, 56

В першому матчі на Беніто Вільямарін Бетіс вів з рахунком 2:0, проте Валенсія на останніх хвилинах змогла зрівняти рахунок та була незначним фаворитом на вихід у фінал.

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Єдиний гол на початку другого тайму провів Родріго, який після передачі Гамейро розстріляв ворота буквально з двох метрів. 1:0 – перемога Валенсії, яка стала другим фіналістом Кубка Іспанії. Нагадаємо, першим учасником фіналу стала Барселона, яка розбила Реал з рахунком 3:0.

Фінал відбудеться 25 травня на домашньому стадіоні Бетіса Беніто Вільямарін.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Валенсія - Бетіс: Четвер 28 лютого 2019

Валенсія
Матч завершено
1 : 0
Бетіс
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Бетіс Бетіс Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Валенсія - Бетіс Валенсія Валенсія Головне
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