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Валенсія оголосив назву свого нового клубу

00:55 265 Читать на русском
Валенсія оголосив назву свого нового клубу
Антоніо Валенсія / Reuters

Колишній гравець Манчестер Юнайтед розповів, де гратиме у наступному сезоні.

Еквадорець повернеться на батьківщину і підпише контракт з місцевим грандом ЛДУ Кіто.

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"Так, це правда. Ми вже все узгодили", – відповів Валенсія на запитання El Universo про ймовірність переходу. Офіційне представлення відбудеться після Копа Амеріка, на якому захисник захищатиме кольори збірної Еквадору.

Сезон 2018/19 став відверто невдалим для Валенсії. Екс-капітан Манчестер Юнайтед провів у чемпіонаті Англії всього шість матчів і не відзначився результативними діями.

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