Валенсія оголосив назву свого нового клубу

Колишній гравець Манчестер Юнайтед розповів, де гратиме у наступному сезоні.

Еквадорець повернеться на батьківщину і підпише контракт з місцевим грандом ЛДУ Кіто.

Рамірес повернувся на батьківщину – півзахисника підписав Палмейрас

"Так, це правда. Ми вже все узгодили", – відповів Валенсія на запитання El Universo про ймовірність переходу. Офіційне представлення відбудеться після Копа Амеріка, на якому захисник захищатиме кольори збірної Еквадору.

Сезон 2018/19 став відверто невдалим для Валенсії. Екс-капітан Манчестер Юнайтед провів у чемпіонаті Англії всього шість матчів і не відзначився результативними діями.

Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних