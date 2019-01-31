Валенсія оголосила про трансфери Собріно та Ронкальї

Іспанська Валенсія оформила трансфери захисника Факундо Ронкальї та нападника Рубена Собріно.

Ронкалья, який в нинішньому сезоні Ла Ліги провів 12 матчів за Сельту, перейшов у Валенсію на правах оренди до кінця сезону.

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Своєю чергою Собріно підписав з "кажанами" повноцінний контракт, який діятиме до 30 червня 2022 року.

Офіційно ніякі деталі переходу не повідомляються. Однак, іспанські ЗМІ впевнені, що Валенсія заплатила Алавесу за Собріно 5 млн євро, а в його договорі прописана клаусула в розмірі 25 млн євро.

У поточному чемпіонаті Іспанії нападник провів 20 матчів, в яких забив 3 голи та зробив один асист.

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