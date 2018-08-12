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Валенсія оголосила про трансфер Гамейро

18:53 167 Читать на русском
Валенсія оголосила про трансфер Гамейро
Кевін Гамейро / Goal.com

Нападник Валенсії Кевін Гамейро продовжить кар'єру у складі Валенсії.

Форвард Атлетіко Кевін Гамейро став футболістом Валенсії, повідомляє офіційний сайт "кажанів".

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Деталі угоди не розголошують. За інформацією іспанської преси, Валенсія заплатила за Гамейро 14 млн євро. Ще 6 млн євро Атлетіко може отримати бонусами. Футболіст підписав контракт до 30 червня 2021 року.

У сезоні 2017/18 31-річний Гамейро провів 25 матчів у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Кевін Гамейро Кевін Гамейро Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко
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