Нагадаємо, нещодавно іспанський ЗМІ повідомив про інтерес Валенсії до вінгера Шахтаря і збірної України. Начебто президент "кажанів" Пітер Лім налаштований підсилити команду недорогими футболістами, а Коноплянка є одним із кандидатів.

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Втім, головний тренер та спортивний директор не зацікавлені в трансфері Коноплянки. Свого часу Хав'єр Грасія очолював Уотфорд, якому пропонували підписати українця. Можливо, саме тому зараз такі чутки і виникли. Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський, посилаючись на власні джерела.

За його словами, така інформація могла з'явитися через те, що Пітер Лім, який є сінгапурцем, має зв'язки з топовими агентами. Інтереси Коноплянки представляє Фалі Рамадані, якому теоретично президент Валенсії міг би зателефонувати. "Якщо навіть Пітер Лім скаже тренеру: "Давай, візьмемо цього хопця. Мені здається, він прикольний". Грасія, можливо, навіть візьме його в команду, але ставити не буде. Втім, ймовірність такого розвитку подій є дуже низькою" – зазначив Співаковський.

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