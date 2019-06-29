Валенсія не домовилась з Барселоною щодо трансферу Деніса Суареса – у гравця є план Б

Хавбек Барселони Деніс Суарес не приміряє футболку Валенсії найближчим часом.

Перемовини між Валенсією та Барселоною щодо переходу Деніса Суареса зазнали фіаско, повідомляє Sport.es. Перешкодою стала сума трансферу, яка виявилась непідйомною для "кажанів".

Барселона отримала запити щодо 5-ти своїх гравців

Тепер головним претендентом на 25-річного іспанця є Сельта. Галісійці пропонують за півзахисника 10 млн євро, які можуть зрости до 15 млн у випадку успішних виступів гравця. Каталонці вимагають одразу 15 млн євро.

Останні півроку гравець перебував у лондонському Арсеналі, але провів за "канонірів" лише 4 матчі.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа