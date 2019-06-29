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Валенсія не домовилась з Барселоною щодо трансферу Деніса Суареса – у гравця є план Б

19:26 276 Читать на русском
Валенсія не домовилась з Барселоною щодо трансферу Деніса Суареса – у гравця є план Б
Деніс Суарес / Фото Diaro AS

Хавбек Барселони Деніс Суарес не приміряє футболку Валенсії найближчим часом.

Перемовини між Валенсією та Барселоною щодо переходу Деніса Суареса зазнали фіаско, повідомляє Sport.es. Перешкодою стала сума трансферу, яка виявилась непідйомною для "кажанів".

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Тепер головним претендентом на 25-річного іспанця є Сельта. Галісійці пропонують за півзахисника 10 млн євро, які можуть зрости до 15 млн у випадку успішних виступів гравця. Каталонці вимагають одразу 15 млн євро.

Останні півроку гравець перебував у лондонському Арсеналі, але провів за "канонірів" лише 4 матчі.

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